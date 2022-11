Marché de Noël La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay

Sane-et-Loire

Marché de Noël La Chapelle-de-Guinchay, 10 décembre 2022, La Chapelle-de-Guinchay. Marché de Noël

39 Route des Deschamps Salle des sports La Chapelle-de-Guinchay Sane-et-Loire Salle des sports 39 Route des Deschamps

2022-12-10 – 2022-12-11

Salle des sports 39 Route des Deschamps

La Chapelle-de-Guinchay

Sane-et-Loire EUR 0 0 Marché couvert. Plus de 60 stands : gastronomie, vins, artisanat.

Restauration et buvette.

Animation – Concours culinaire. pindidier@orange.fr Salle des sports 39 Route des Deschamps La Chapelle-de-Guinchay

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-de-Guinchay, Sane-et-Loire Autres Lieu La Chapelle-de-Guinchay Adresse La Chapelle-de-Guinchay Sane-et-Loire Salle des sports 39 Route des Deschamps Ville La Chapelle-de-Guinchay lieuville Salle des sports 39 Route des Deschamps La Chapelle-de-Guinchay Departement Sane-et-Loire

La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-de-guinchay/

Marché de Noël La Chapelle-de-Guinchay 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël La Chapelle-de-Guinchay La Chapelle-de-Guinchay 10 décembre 2022 39 Route des Deschamps Salle des sports La Chapelle-de-Guinchay Sane-et-Loire La Chapelle-de-Guinchay Sane-et-Loire

La Chapelle-de-Guinchay Sane-et-Loire