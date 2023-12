SOIRÉE MUSICALE – AUTOUR DES TORCHES NORVÉGIENNES Marché de Noël La Bresse Catégories d’Évènement: La Bresse

Vosges SOIRÉE MUSICALE – AUTOUR DES TORCHES NORVÉGIENNES Marché de Noël La Bresse, 2 janvier 2024, La Bresse. La Bresse Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-01-02 17:00:00

fin : 2024-01-02 Dégustation de spécialités vosgiennes fumées sur fond musical animée par le groupe Moon Light..

Dégustation de spécialités vosgiennes fumées sur fond musical animée par le groupe Moon Light.Tout public 0 EUR.

Marché de Noël Place du Champtel

La Bresse 88250 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: La Bresse, Vosges Autres Code postal 88250 Lieu Marché de Noël Adresse Marché de Noël Place du Champtel Ville La Bresse Departement Vosges Lieu Ville Marché de Noël La Bresse Latitude 48.0036901952461 Longitude 6.87426228280335 latitude longitude 48.0036901952461;6.87426228280335

Marché de Noël La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/