FEU D’ARTIFICE Marché de Noël La Bresse, 9 décembre 2023 16:00, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Feu d’artifice dans le cadre du Marché d’hiver de La Bresse à 18h30, sculptures sur ballons de 16h à 19h et distribution de bâtons lumineux.. Tout public

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Marché de Noël Place du Champtel

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



Fireworks as part of the La Bresse Winter Market at 6:30pm, balloon sculptures from 4pm to 7pm and glow-stick distribution.

Fuegos artificiales en el marco del Mercado de Invierno de La Bresse a las 18.30 h, esculturas de globos de 16.00 a 19.00 h y distribución de barritas luminosas.

Feuerwerk im Rahmen des Wintermarkts in La Bresse um 18:30 Uhr, Ballonskulpturen von 16:00 bis 19:00 Uhr und Verteilung von Leuchtstäben.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES