Marché de Noël à la Bergerie des Ormes Marché gourmand et marché cadeaux, animations, buvette Samedi soir : diner “Choucroute” Réservation obligatoire : 07 72 44 55 87 Masque obligatoire Marché gourmand et marché cadeaux La Bergerie 7 route nationale 86220 Les Ormes Les Ormes Vienne

