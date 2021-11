La Baussaine La Baussaine Ille-et-Vilaine, La Baussaine Marché de Noël La Baussaine La Baussaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Baussaine

Marché de Noël La Baussaine, 11 décembre 2021, La Baussaine. Marché de Noël La Baussaine

2021-12-11 – 2021-12-11

La Baussaine Ille-et-Vilaine La Baussaine 6ème édition. Nombreux exposants : bijoux, déco, alimentation

Visite du Père Noël, spectacle enfants, manège, restauration sur place. A 15h et 18h30, visite du Père Noël

A 18h, « Talya » spectacle gratuit pour les enfants. dans la salle de la petite Bausse mairie-labaussaine@wanadoo.fr 6ème édition. Nombreux exposants : bijoux, déco, alimentation

Visite du Père Noël, spectacle enfants, manège, restauration sur place. A 15h et 18h30, visite du Père Noël

A 18h, « Talya » spectacle gratuit pour les enfants. dans la salle de la petite Bausse La Baussaine

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Baussaine Autres Lieu La Baussaine Adresse Ville La Baussaine lieuville La Baussaine