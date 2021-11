MARCHE DE NOEL La Baconnière, 12 décembre 2021, La Baconnière.

MARCHE DE NOEL La Baconnière

2021-12-12 – 2021-12-12

La Baconnière Mayenne La Baconnière

Pour les enfants présence de Dimitri Animations.

Feu d’artifice à 18 h00

le Père Noël et sa calèche , visite de sa maison.

boîte aux lettres du Père Noël .

Des supers mascottes à découvrir et des lutins

Restauration sur place toute la journée :

menu à 15€ le midi . Saucisses ,, frites ,galettes, crêpes ; et bien sur vin chaud

Marché de Noël et feu d’artifice

https://www.facebook.com/cdf53240labaconniere

La Baconnière

dernière mise à jour : 2021-11-23 par