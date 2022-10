Marché de Noël Kunheim Kunheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kunheim

Marché de Noël Kunheim, 26 novembre 2022, Kunheim.

place du Tertre Kunheim Haut-Rhin

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 20:00:00

Haut-Rhin Kunheim Différents artisans proposent : des décorations florales, bougies, peintures, bricolages… Petite restauration et stands de boissons avec également le traditionnel vin chaud. +33 3 89 47 40 40 Kunheim

