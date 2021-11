Krautergersheim Krautergersheim 67880, Krautergersheim Marché de Noël Krautergersheim Krautergersheim Catégories d’évènement: 67880

Krautergersheim 67880 Krautergersheim Organisé par l’association Animations Loisirs Chouvillois : présence du Père Noël., spectacle (ventriloque, magicien) découverte cani-randonnée avec des chiens huskies, caricaturiste, jeux pour enfants, stands de producteurs locaux … Restauration sur place : vin chaud, tartes flambées, crêpes. Exposants stands de Noël, artisanat, décorations, cani-randonnée avec chiens huskies, jeux pour enfants… passage du Père Noël. Restauration sur place. +33 6 18 26 36 33 Organisé par l’association Animations Loisirs Chouvillois : présence du Père Noël., spectacle (ventriloque, magicien) découverte cani-randonnée avec des chiens huskies, caricaturiste, jeux pour enfants, stands de producteurs locaux … Restauration sur place : vin chaud, tartes flambées, crêpes. Krautergersheim

