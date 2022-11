Marché de Noël Kienheim Kienheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Kienheim Une quinzaine d’artisans locaux vous accueilleront dans une corps de ferme traditionnel, pour le premier Marché de Noël à Kienheim. Travail du bois, du cuir, laine, céramique, miel, breledes, peintures sur toile, savons, bières artisanales, vins… Pour vous faire plaisir et pour trouver vos cadeaux de Noël. Vous pourrez également y choisir votre couronne de l’Avent. Le Père-Noël en personne sera présent avec sa boîte aux lettres spéciale du Pôle Nord ! Vin chaud, chocolat chaud avec du lait de ferme, bière, knacks, bretzels, crêpes, gaufres… de quoi apaiser les faims et soifs de chacun ! +33 6 58 00 69 07 Kienheim

