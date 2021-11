Canet Canet Canet, Hérault MARCHÉ DE NOËL – JOURNÉE JUKEBOX Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

Hérault

MARCHÉ DE NOËL – JOURNÉE JUKEBOX Canet, 11 décembre 2021

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 18:00:00

Canet Hérault Canet De 10h à 18h, à la salle des fêtes, l’association Plus Belle La Vie Seniors organise une animation prévue toute la journée avec Eric Moreau ( JUKEBOX ).

Pour 1 € symbolique, vous pourrez vous faire photographier avec le Père Noël.

Nous vous y attendons nombreux! Canet

