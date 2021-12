JourgnacJourgnac Jourgnac Jourgnac Haute-Vienne, Jourgnac Marché de Noël Jourgnac Jourgnac JourgnacJourgnac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Jourgnac

Marché de Noël Jourgnac, 17 décembre 2021

2021-12-17 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-17 21:00:00 21:00:00

Jourgnac Haute-Vienne Place de la mairie Jourgnac Haute-Vienne Jourgnac Pour tous renseignements: 07 49 36 67 47 (APE de Jourgnac) Marché de Noël organisé dans le cadre du marché traditionnel mensuel, vendredi 17 décembre.

A partir de 16h00 sur la place de la mairie de Jourgnac.

Nombreux stands de produits régionaux.

Activités diverses.

Vin chaud, crêpes et dégustation d’huîtres et de vin blanc.

Venue du Père-Noël. Pour tous renseignements: 07 49 36 67 47 (APE de Jourgnac)

