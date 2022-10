MARCHÉ DE NOËL, JOUETS ET ARTISANAT Peltre Peltre Catégories d’évènement: Moselle

MARCHÉ DE NOËL, JOUETS ET ARTISANAT Peltre, 27 novembre 2022, Peltre. MARCHÉ DE NOËL, JOUETS ET ARTISANAT

2022-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 18:00:00

Moselle Peltre Marché de Noël (uniquement vente de jouets et d’artisanat) organisé par l’association les P’tites toupies.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme MONFILIER (06.41.37.36.63)

Restauration et boissons sur place. +33 6 41 37 36 63 DOMAINE PUBLIC

