Marché de Noël, 9 décembre 2023, Jouet-sur-l'Aubois Jouet-sur-l'Aubois. Marché de Noël place Daumy Jouet-sur-l’Aubois Cher

2023-12-09 10:00:00 – 2023-12-09 18:00:00 Jouet-sur-l’Aubois

Cher Jouet-sur-l’Aubois Pendant le marché de Noël, il y aura également une cavalcade spéciale Noël. Les chars allégoriques, les pères Noël, les rennes et les lutins sillonneront les rues pour émerveiller petits et grands. C’est l’ La randonnée des sapins est une expérience inoubliable pour les amoureux de la nature et les passionnés de Noël. +33 2 36 09 90 16 ©PIXABAY

