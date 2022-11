Marché de Noël Josselin, 10 décembre 2022, Josselin.

Marché de Noël

2022-12-10 – 2022-12-11

L’ association de commerçants Josselin’up et le Château de Josselin organisent un marché de Noël dans la cour du château. Une vingtaine d’exposants vendra bijoux, produits alimentaires et vêtements. Les visiteurs devront s’affranchir de 5€ pour entrer dans la château et le découvrir sous ses airs de Noël. « La sale caractère » course au coeur de la ville est prévue à 18h. Un spectacle de marionnettes sera donné dans la cour du château à 15h et 16h. Dès 18h, un spectacle de feu Joua mêlant danse martiale, virtuosité, tendresse et joie sera donné sur la place de la mairie.

+33 2 56 21 05 45

