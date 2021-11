Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Marché de Noël : Je Consomme Noir Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Marché de Noël : Je Consomme Noir Le Hasard Ludique, 4 décembre 2021, Paris. Du 4 au 5 décembre 2021 :

samedi, dimanche de 12h à 20h

gratuit

Marché Je Consomme Noir Votre marché de Noël préféré est de retour pour sa 6e édition Pensé comme un véritable marché de Noël traditionnel, il se déroulera en extérieur sur la grande terrasse (couverte !) de 300m² le long des rails de la Petite Ceinture, et présentera une trentaine d’exposants ! En collaboration avec Je Consomme Noir, le référentiel des entreprises noires francophones. Le Hasard Ludique & Je Consomme Noir vous propose une sélection pointue d’objets mode, déco, produits de beauté mais aussi de la littérature et des gourmandises de créateurs·trices africains·es et afro-descendants·es pour vos emplettes de Noël ! Événements -> Brocante / Marché Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

