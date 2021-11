Izaourt Izaourt 65370, Izaourt Marché de noël Izaourt Izaourt Catégories d’évènement: 65370

Izaourt

Marché de noël Izaourt, 12 novembre 2021, Izaourt. Marché de noël au Théâtre de Verdure IZAOURT Izaourt

2021-11-12 10:00:00 – 2021-11-12 au Théâtre de Verdure IZAOURT

Izaourt 65370 Izaourt Venez nombreux vivre la magie de noël ! Des animations toutes la journée, des chants, des friandises… À 18h00 partagez le verre de l’amitié et profitez de la mise en lumière du sapin de noël. ribera.michel@orange.fr +33 6 73 34 11 33 au Théâtre de Verdure IZAOURT Izaourt

Lieu Izaourt
Adresse au Théâtre de Verdure IZAOURT
Ville Izaourt