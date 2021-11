Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Calvados, Isigny-sur-Mer Marché de Noël Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Isigny-sur-Mer

Marché de Noël Isigny-sur-Mer, 18 décembre 2021, Isigny-sur-Mer. Marché de Noël Isigny-sur-Mer

2021-12-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-19 19:30:00 19:30:00

Marché de Noël organisé par la mairie d'Isigny-sur-Mer. Animations diverses pour les enfants, Concert Gospel, nombreux exposants et Spectacle pyrotechnique Venez retrouver la magie de Noël en famille ou entre amis les 18 et 19 décembre prochains à Isigny-sur-Mer. communication@communeisigny.fr +33 2 31 51 24 02

Isigny-sur-Mer

