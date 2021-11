Innenheim Innenheim 67880, Innenheim Marché de Noël Innenheim Innenheim Catégories d’évènement: 67880

Innenheim

Marché de Noël Innenheim, 28 novembre 2021, Innenheim. Marché de Noël Innenheim

2021-11-28 14:00:00 – 2021-11-28 19:00:00

Innenheim 67880 Innenheim Organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers, vous pourrez retrouver au sein de ce 18ème marché de Noël : les stands des associations du village, les décorations de Noël, le marchand de sapins et de gui, le traditionnel vin chaud des pompiers, un stand de bredele de Noël, un stand de bière artisanale et bien d’autres choses encore ! Organisé par l’amicale des sapeurs pompiers : expositions-vente de décorations de Noël, de gui et de sapins par les associations du village. Vin chaud et petite restauration sur place +33 6 18 65 98 39 Organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers, vous pourrez retrouver au sein de ce 18ème marché de Noël : les stands des associations du village, les décorations de Noël, le marchand de sapins et de gui, le traditionnel vin chaud des pompiers, un stand de bredele de Noël, un stand de bière artisanale et bien d’autres choses encore ! Innenheim

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 67880, Innenheim Autres Lieu Innenheim Adresse Ville Innenheim lieuville Innenheim