Marché de Noël Ingersheim Ingersheim Catégories d’évènement: 68040

Ingersheim

Marché de Noël Ingersheim, 10 décembre 2022, Ingersheim. Marché de Noël Ingersheim

2022-12-10 – 2022-12-10

Ingersheim 68040 Nombreux stands de produits artisanaux. Passage du St-Nicolas – Restauration le samedi soir et dimanche midi-

Concert de l’Harmonie d’Ingersheim-Houssen dimanche à 16h à l’Eglise St Barthélémy. Nombreux stands de produits artisanaux. Passage du St-Nicolas – Restauration le samedi soir et dimanche midi – Concert de l’Harmonie d’Ingersheim-Houssen dimanche à 16h à l’Eglise St Barthélémy. Nombreux stands de produits artisanaux. Passage du St-Nicolas – Restauration le samedi soir et dimanche midi-

Concert de l’Harmonie d’Ingersheim-Houssen dimanche à 16h à l’Eglise St Barthélémy. Ingersheim

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: 68040, Ingersheim Autres Lieu Ingersheim Adresse Ville Ingersheim lieuville Ingersheim Departement 68040

Ingersheim Ingersheim 68040 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingersheim/

Marché de Noël Ingersheim 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël Ingersheim Ingersheim 10 décembre 2022 68040 Ingersheim

Ingersheim 68040