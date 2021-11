Ibos Ibos Hautes-Pyrénées, Ibos Marché de Noël Ibos Ibos Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Ibos

Marché de Noël Ibos, 27 novembre 2021, Ibos. Marché de Noël IBOS 12 rue de la Halle Ibos

2021-11-27 – 2021-11-28 IBOS 12 rue de la Halle

Ibos Hautes-Pyrénées Ibos Imprégnez-vous de la magie de Noël, commencez à vous mettre en quête du petit cadeau idéal ! Vous trouverez sans doute de quoi préparer les fêtes de fin d’année et de quoi faire plaisir à vos proches… contact@collegiale-ibos.fr +33 6 16 29 09 19 IBOS 12 rue de la Halle Ibos

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Ibos Autres Lieu Ibos Adresse IBOS 12 rue de la Halle Ville Ibos lieuville IBOS 12 rue de la Halle Ibos