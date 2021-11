Marché de Noël Honfleur, 18 décembre 2019, Honfleur.

Marché de Noël Honfleur

2019-12-18 10:00:00 – 2020-01-05 19:00:00

Honfleur Calvados

Le marché de Noël de Honfleur est de retour avec ses 28 chalets, sa roulotte et plein de nouveautés, cette année… !

De nouveaux exposants, un bar à huîtres, un tonneau à bières de Noël et surtout une attraction originale qui séduira petits et grands : un tunnel de glisse “double piste de luge” à la place de la patinoire.

De nombreuses autres animations et événements chaque jour renouvelés vous y attendent : conteurs, chorales, artisans proposant démonstrations et ateliers, “Noël” avec l’Office de Tourisme…

Les exposants du marché sont soigneusement sélectionnés afin que tout le monde puisse se faire plaisir avec des produits régionaux de qualité et trouver le cadeau original (artisanat, jouets, produits du terroir…).

Le Père Noël accueillera les enfants pour la photo, du 22 au 24 décembre.

Place de la Mairie – La Lieutenance, tous les jours de 10h à 19h, nocturne jusqu’à 20h le samedi.

Avec “Honfleur Carnaval” et l’association “Un Jour de Fête”

Honfleur

