Nouvelle édition du marché de Noël, organisée par l’association Les aventures d’Enzo, dimanche 5 décembre 2021, à partir de 9h30, à la salle polyvalente de Hommarting. Cadeaux, artisanat, décorations et gâteaux. Restauration midi et soir et buvette. On murmure que le Père Noël en personne fera une apparition entre 15h00 et 16h00. Original : Faites-vous coiffer pour la bonne cause par “Les coiffures de Corinne” ! Contact pour les exposants : 06 45 15 23 78/03 87 07 98 00.

