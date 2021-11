Herserange Herserange Herserange, Meurthe-et-Moselle MARCHÉ DE NOËL Herserange Herserange Catégories d’évènement: Herserange

MARCHÉ DE NOËL Herserange, 3 décembre 2021, Herserange. MARCHÉ DE NOËL Place Victor Zaffagni 120 rue de Paris Herserange

2021-12-03 11:00:00 – 2021-12-03 17:00:00 Place Victor Zaffagni 120 rue de Paris

Herserange Meurthe-et-Moselle Herserange Marché de Noël : animations, restauration, spécialités alsaciennes et italiennes, huîtres, marrons chauds, churros, gaufres, vin chaud…

– 3 et 10 décembre : soirée musicale (avec huîtres) à 18h30.

– 4 décembre : soirée musicale italienne, avec Angelo, à 19h.

– 5 décembre : défilé de Saint Nicolas à 15h.

– 11 décembre : concert de Noël avec Gospel Family à l’église Notre Dame de Senelle à 18h (5 €) et show pyrotechnique vers 20h30. +33 3 82 26 06 26 FLACH – Herserange

