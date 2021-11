Marché de Noël Herrli’Noël Herrlisheim, 3 décembre 2021, Herrlisheim.

Marché de Noël Herrli’Noël Herrlisheim

2021-12-03 – 2021-12-03

Herrlisheim Bas-Rhin Herrlisheim

Vous allez pourvoir découvrir et déguster des productions originales des associations de la commune ainsi que des commerçants de proximité mais aussi découvrir des créations originales de nos exposants locaux et bien plus encore…Trouvez sur le marché de Noël tout ce qu’il faut pour préparer sereinement vos fêtes de fin d’année !

Pendant ce temps, l’église ouvrira ses portes pour permettre à tous de découvrir ou redécouvrir la magnifique crèche de Herrlisheim, une création unique.

Une animation musicale viendra rythmer ce marché de noël.

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) organisera le vendredi 03 décembre une collecte

de jouets pour les familles démunies. Les jouets seront remis à l’association CARITAS, ils organiserons également un atelier de confection de cartes de Noël en partenariat avec la bibliothèque de Herrlisheim, elles seront remises aux résidents de la maison de retraite ainsi qu’aux personnes isolées.

Pour le plaisir des petits et des grands, avec un soupçon de magie, le père Noël nous fera l’honneur de sa présence.

+33 3 88 59 77 11

Herrlisheim

