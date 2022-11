Marché de Noël : Hérouville Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair, 3 décembre 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Le samedi 3 décembre, le marché de Noël prend ses quartiers sur le parvis de l’Hôtel de ville, place François-Mitterrand.

Tout au long de la journée, les exposants proposeront des gourmandises sucrées et salées (gâteaux, biscuits de Noël, soupes, teurgoule, confitures, vin chaud, café, kinderpunsch…), leurs créations et des idées cadeaux pour fêter ensemble cette traditionnelle fête de fin d’année.

UN MARCHE DE NOËL SOLIDAIRE AU PROFIT DU TÉLÉTHON

L’association des habitants de la Grande Delle sera mobilisée pour le Téléthon avec la vente de crêpes, de boissons, et de petits objets créatifs de noël réalisés par ses adhérents. L’association « Nous Aussi » soutiendra cette action par la vente d’objets et de chocolats. La Ville d’Hérouville, les associations et exposants sont aussi mobilisés: pour chaque café et croissant servi aux exposants du marché de Noël, 1 € est reversé au téléthon.

DES ANIMATIONS FESTIVES, CRÉATIVES ET FÉÉRIQUES11h30 : projection gratuite au Café des images : « Le Chat Potté 2 : la dernière quête » en avant-première (film d’animation – durée 1h42). Public réservé14h30 : concert l’association Couleur Calao au rythme des percussions.15h et 17h : Les lutins et le livre magique (Cie d’Ailleurs) : un spectacle de noël, déambulatoire musical et poétique, joué par deux lutins et deux ateliers mobiles. Leur mission ? Écrire dans le Grand Livre Magique les messages pour le Père Noël. Ils laisseront sur leur chemin des étincelles de couleur et des câlins de chocolat en emportant avec eux les vœux secrets de chaque enfant.16h : concert de l’orchestre de cuivres du Conservatoire de Musique sur des airs féeriques de noël, avec la présence de vingt jeunes musiciens.16h30 : la chorale Aïdeo interpréterera des chants de Noël.17h00 : les cabanes à histoire « Un Noël inoubliable » à la bibliothèque d’Hérouville : spectacle avec conte kamishibai (genre narratif japonais, théâtre ambulant). Mise en scène par la Compagnie Alkime.14h00 à 17h00 : des photos magiques avec le Père Noël : pour émerveiller les petits et les grands enfants, l’association des Habitants du quartier de la Grande Delle a invité le Père Noël à participer au marché de noël. Une boîte aux lettres sera installée pour recevoir les souhaits des enfants.

