Le Comité des Fêtes d'Hautot-Saint-Sulpice organise un marché de Noël avec de nombreux artisans, exposants de gourmandises et décorations. De quoi préparer vos cadeaux pour les fêtes ! L'après-midi, une boîte aux lettres pour le pôle Nord sera installée en présence du Père Noël. Buvette et petite restauration sur place.

