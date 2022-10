MARCHÉ DE NOËL Hartzviller Hartzviller Catégories d’évènement: Hartzviller

Moselle Hartzviller Rendez-vous à Hartzviller pour son marché de Noël ! Vous y trouverez des artisans, des idées cadeaux,… Il y aura aussi des promenades en calèche, le passage de St Nicolas, la présence de la fanfare Lionssongs et des chants chorale. Une buvette sera ouverte sur place. Une restauration sera proposée à midi : grillades sans réservation ou menu sur réservation (en salle). Il y aura des pizzas et tartes flambées en soirée. cynthiadillenschneider@orange.fr +33 7 85 41 71 64 https://www.facebook.com/Sweet-Hartz-1694779140829690 Hartzviller

