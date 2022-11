Marché de Noël – Harfleur Harfleur, 2 décembre 2022, Harfleur.

2022-12-02 – 2022-12-04

Noël à Harfleur : un moment ludique et magique.

L’arrivée du Père Noël se fera le vendredi 2 décembre à 18h, dans le parc de l’Hôtel de Ville. Un spectacle musical inédit vous attend avec les « Divas du Père Noël ». Parents et enfants seront ensuite invités à une dégustation de chocolat et vin chaud.

Le marché de Noël « comme à la montagne » aura lieu le samedi 3 décembre de 11h à 20h et le dimanche 4 décembre de 10h à 18h :

Tout le week-end, plus de 50 artisans et 15 associations vous proposeront, pour préparer le réveillon : vins, champagne, chocolats, pains d’épices, confiseries de Noël, sablés, guimauves, escargots, fromages, saucissons, condiments de Noël, pâtisserie orientales, thés et tisanes… Côté cadeaux, les idées et inspirations ne manqueront pas avec : savons, décorations de Noël, bijoux, bougies, jeux et jouets en bois, sacs, couronnes et boules de Noël, crèches, attrape-rêves, peluches, cartes de vœux, sculptures en papier, amigurumis…

Les visiteurs pourront se faire plaisir aussi sur place pendant le marché en dégustant marrons chauds, crêpes ou gaufres, bubble waffles, churros, pralines maison… Le tout agrémenté d’un vin chaud, thé à la menthe ou chocolat chaud !

Durant tout le week-end, des surprises, des animations, de la musique, des divertissements pour petits et grands… Le marché de Noël à Harfleur, c’est toujours le premier week-end de décembre et c’est un incontournable pour, chaque année, entrer pleinement dans la magie de Noël !

+33 2 35 13 30 00 https://www.harfleur.fr/agenda_des_animations_le_marche_de_noel_22.html

Harfleur

