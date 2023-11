Marché de Noël Halle des Blancs Manteaux Halle des Blancs Manteaux Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 08 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 11h00 à 19h30

vendredi

de 12h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre se tiendra le 18ème marché de Noël organisé par le Lions Club Paris Ile de la Cité à la Halle des Blancs Manteaux, au cœur du quartier du Marais, avec le soutien de la Mairie de Paris Centre.

Dans une ambiance joyeuse et

festive, une cinquantaine d’exposants-créateurs français vous proposeront une

moisson de cadeaux originaux pour les fêtes! Et comme chaque année, les sommes

recueillies dans le cadre l’organisation de l’événement seront entièrement

dédiées aux causes soutenues par le Lions Club : prévention de la cécité et du

diabète, lutte contre le cancer infantile et la faim, préservation de

l’environnement.

Alors… Faites-vous plaisir…

pour de bonnes causes !





Halle des Blancs Manteaux 48rue Vieille du Temple 75 004 Paris

Contact : https://lions-iledelacite.org/ +33689918282 v.liegard.lcpic@gmail.com

LC PIC Un Marché de Noël dans une ambiance festive pour petits et grands