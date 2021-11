Jargeau Halle Jargeau Marché de Noël Halle Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Halle, le dimanche 12 décembre à 07:00

Marché de Noël sous la Halle, idées cadeaux, produits locaux avec nos producteurs et artisans, visite du Père-Noël et animation avec le groupe vocal Polygamm’. Café offert par la municipalité et panier garnis à gagner. Marché de Noël Halle Place Gambette, Jargeau Jargeau

2021-12-12T07:00:00 2021-12-12T12:00:00

