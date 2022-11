Marché de Noël Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Landes

Marché de Noël Hagetmau, 17 décembre 2022, Hagetmau. Marché de Noël

Marché Couvert Place de la République Hagetmau Landes Place de la République Marché Couvert

2022-12-17 – 2022-12-23

Place de la République Marché Couvert

Hagetmau

Landes Marché de Noël artisanal sous le marché couvert avec jeux pour enfants, balades à poney, balade avec le Père Noël, séances de cinéma, tour de magie, clown…Profitez sur la place de la République de la patinoire tout en dégustant des beignets, churros et barbes à papa, accompagnés pour les plus grand d’un bon vin chaud. Nouveauté cette année : si vous aimez pâtisser, alors participez au concours de bûche ! Marché de Noël artisanal sous le marché couvert avec jeux pour enfants, balades à poney, balade avec le Père Noël, séances de cinéma, tour de magie, clown…Profitez sur la place de la République de la patinoire tout en dégustant des beignets, churros et barbes à papa. ALG Landes Chalosse

Place de la République Marché Couvert Hagetmau

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hagetmau, Landes Autres Lieu Hagetmau Adresse Hagetmau Landes Place de la République Marché Couvert Ville Hagetmau lieuville Place de la République Marché Couvert Hagetmau Departement Landes

Hagetmau Hagetmau Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hagetmau/

Marché de Noël Hagetmau 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël Hagetmau Hagetmau 17 décembre 2022 Hagetmau Landes Marché Couvert Place de la République Hagetmau Landes

Hagetmau Landes