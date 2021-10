Chatillon-sur-loire Gymnase Jean Roblin Châtillon-sur-Loire Marché de Noël Gymnase Jean Roblin Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Gymnase Jean Roblin, le samedi 18 décembre à 08:00

A l’approche de Noël, venez dénicher le petit cadeau qui fera plaisir, rencontrer le Père Noël et vous émerveiller devant le feu d’artifice vers 18h feu d’artifice. Restauration et buvette sur place. Pour tout renseignement et inscription, contacter le 06 25 54 49 68 et 07 82 49 23 97 Venez découvrir le marché de noël ! Gymnase Jean Roblin rue de la boyaudière, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T08:00:00 2021-12-18T18:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T08:00:00 2021-12-18T18:00:00