Marché de Noël Gurs, 27 novembre 2022, Gurs.

Marché de Noël

Foyer rural Gurs Pyrnes-Atlantiques

2022-11-27 – 2022-11-27

Gurs

Pyrnes-Atlantiques

Gurs

Artisans et producteurs locaux vous proposeront des idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année

bijoux et céramique, miel et dérivés, ballons de rugby, poterie, vin de Jurançon,couteaux, accessoires

déco, tissus, perles etc …

Vous pourrez vous retrouver à la buvette autour d’un chocolat, un verre de vin chaud, une boisson fraîche accompagnés des gâteaux proposés par les parents d’élèves de l’école de Gurs.

Le Père Noël sera présent pour les enfants pour quelques photos avec eux et une calèche sera à leur disposition pour une promenade dans le village.

+33 6 79 06 77 72 Association sport loisir culture

Gurs

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT Béarn des Gaves