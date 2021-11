Marché de Noël Gurs, 28 novembre 2021, Gurs.

Marché de Noël Gurs

2021-11-28 – 2021-11-28

Gurs Pyrénées-Atlantiques Gurs

L’association Sport Loisirs Culture fait son premier marché de Noël !

Artisans, artistes, producteurs locaux vous proposeront des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année : bijoux, céramiques, créations textiles, guirlandes, tableaux, miel, produits de la ferme…

Une buvette sera à votre disposition pour vous servir vin et chocolat chauds, marrons grillés et vin blanc.

Les enfants pourront faire une promenade en calèche et être photographiés avec le Père Noël.

+33 6 16 22 18 39

Gurs

