Marché de Noël Gundolsheim

2021-12-04 – 2021-12-05

Gundolsheim Haut-Rhin Gundolsheim Venez faire le plein d’idées cadeaux et de décorations pour les fêtes de fin d’année au cœur du village du Père Noël. Les enfants pourront transmettre leurs souhaits au Père Noël dans la boîte aux lettres prévue pour l’occasion. Découvrez le village à l’occasion de balades originales :

+33 3 89 49 61 59

– dimanche : balades à dos d’ânes. Petite restauration et buvette sur place (Pass sanitaire obligatoire pour accéder à cette zone). Gundolsheim

