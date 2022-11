Marché de Noël Guerlesquin Guerlesquin Catégories d’évènement: Finistère

Guerlesquin

Marché de Noël Guerlesquin, 3 décembre 2022, Guerlesquin. Marché de Noël

12 Hent ar Stoup Résidence du Guic Guerlesquin Finistère Résidence du Guic 12 Hent ar Stoup

2022-12-03 – 2022-12-03

Résidence du Guic 12 Hent ar Stoup

Guerlesquin

Finistère Vente de créations faites par les résidents de l’EHPAD Résidence du Guic, l’équipe d’animation et les bénévoles de l’association Guic’Anim.

Gâteaux à emporter, tombola.

Port du masque obligatoire. +33 2 98 72 82 49 Résidence du Guic 12 Hent ar Stoup Guerlesquin

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guerlesquin Autres Lieu Guerlesquin Adresse Guerlesquin Finistère Résidence du Guic 12 Hent ar Stoup Ville Guerlesquin lieuville Résidence du Guic 12 Hent ar Stoup Guerlesquin Departement Finistère

Guerlesquin Guerlesquin Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerlesquin/

Marché de Noël Guerlesquin 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël Guerlesquin Guerlesquin 3 décembre 2022 12 Hent ar Stoup Résidence du Guic Guerlesquin Finistère finistère Guerlesquin

Guerlesquin Finistère