Marché de Noël Gruchet-le-Valasse, 20 novembre 2021, Gruchet-le-Valasse. Marché de Noël Salle Claude Laplace et Gymnase David Douillet. Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse

2021-11-20 14:00:00 – 2021-11-20 22:00:00 Salle Claude Laplace et Gymnase David Douillet. Rue de l’Abbaye

Venez découvrir les 50 exposants du Marché de Noël à salle Claude Laplace et Gymnase David Douillet.

