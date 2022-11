Marché de Noël Greneville-en-Beauce Greneville-en-Beauce Catégories d’évènement: Greneville-en-beauce

2022-11-27 09:30:00 – 2022-11-27 17:30:00 Greneville-en-Beauce

Loiret Greneville-en-Beauce L’ association A tout âge organise un marché de Noël avec de l’artisanat et gastronomie. Présence du père noël à 11h et 15h. atoutage@laposte.net +33 2 38 39 90 46 ©Association A tout âge

