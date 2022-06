MARCHÉ DE NOËL Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc Catégories d’évènement: 72320

Gréez-sur-Roc

MARCHÉ DE NOËL Gréez-sur-Roc, 10 décembre 2022, Gréez-sur-Roc. MARCHÉ DE NOËL Gréez-sur-Roc

2022-12-10 – 2022-12-10

Gréez-sur-Roc 72320 Marché de Noël réalisé en collaboration avec d’autres associations locales. Spectacle de Noël, venue du Père Noël et distribution des cadeaux aux enfants de la Commune. Marché de Noël réalisé en collaboration avec d’autres associations locales. Spectacle de Noël, venue du Père Noël et distribution des cadeaux aux enfants de la Commune. Gréez-sur-Roc

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: 72320, Gréez-sur-Roc Autres Lieu Gréez-sur-Roc Adresse Ville Gréez-sur-Roc lieuville Gréez-sur-Roc Departement 72320

Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc 72320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/greez-sur-roc/

MARCHÉ DE NOËL Gréez-sur-Roc 2022-12-10 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc 10 décembre 2022 72320 Gréez-sur-Roc

Gréez-sur-Roc 72320