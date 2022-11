MARCHÉ DE NOËL Grandvillers Grandvillers Catégories d’évènement: Grandvillers

Vosges Grandvillers Marché de Noël sur le parking de l’épicerie associative.

Dans une ambiance très conviviale, les associations du villages vous proposeront de la petite restauration (soupe, gâteaux, vin et chocolat chaud…) et des personnes du village, des objets fabriqués main et des décors de Noël.

C’est également l’occasion de découvrir les produits locaux proposées par l’épicerie de La Grantèle. +33 6 71 53 82 56 La Grantèle

