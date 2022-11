MARCHÉ DE NOEL Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’évènement: 39150

Grande-Rivière Château

MARCHÉ DE NOEL Grande-Rivière Château, 27 novembre 2022, Grande-Rivière Château. MARCHÉ DE NOEL

salle des fêtes de château des prés Grande-Rivière Château 39150

2022-11-27 – 2022-11-27 Grande-Rivière Château

39150 Grande-Rivière Château Marché de Noël organisé par l’association Les Amis du Bois du Roi

dimanche 27/11 de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Exposants : savon d’ânesse, miel, chocolat …

Tombola, buffet et buvette.

Venez nombreux !

Inscription exposants : jusqu’au 18 novembre, 03 84 60 42 52 / lesamisduboisduroi@orange.fr lesamisduboisduroi@orange.fr +33 3 84 60 42 52 ©lesamisduboisduroi

Grande-Rivière Château

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 39150, Grande-Rivière Château Autres Lieu Grande-Rivière Château Adresse salle des fêtes de château des prés Grande-Rivière Château 39150 Ville Grande-Rivière Château lieuville Grande-Rivière Château Departement 39150

Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château 39150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grande-riviere-chateau/

MARCHÉ DE NOEL Grande-Rivière Château 2022-11-27 was last modified: by MARCHÉ DE NOEL Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château 27 novembre 2022 39150 Grande-Rivière-Château salle des fêtes de château des prés Grande-Rivière Château 39150

Grande-Rivière Château 39150