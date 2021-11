Metz Metz 57000, Metz MARCHÉ DE NOËL GOURMAND Metz Metz Catégories d’évènement: 57000

2021-11-19 – 2021-12-30

Metz 57000 Cuisine authentique, recettes de choix, produits des terroirs, la place de Chambre n’a pas son pareil pour séduire les gastronomes. Chaque année, elle s’a che comme un rendez-vous de qualité. Les visiteurs y viennent pour pro ter de l’essentiel, d’escales épicuriennes. Huîtres, foie gras, escargots, douceurs… les suggestions sont plus alléchantes les unes que les autres. Le fameux vin chaud, les vins de Moselle, les champagnes sont à la carte. Ils vous réservent de belles découvertes. Ils sont à consommer avec modération, bien sûr ! Metz

