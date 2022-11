Marché de Noël gourmand et créatif Sorigny Sorigny Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sorigny

Marché de Noël gourmand et créatif Sorigny, 26 novembre 2022, Sorigny. Marché de Noël gourmand et créatif

Sorigny Indre-et-Loire

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 18:00:00 Sorigny

Indre-et-Loire Sorigny Grande première cette année, le marché de Noël de Sorigny, organisé par le club de badminton, se développe. En effet, après avoir investi la salle des fêtes (salle Gilbert Trottier) depuis de nombreuses années, il se propage aussi à la nouvelle Halle, fraîchement inaugurée. Donc, plus d’exposants, plus de métiers de bouches, une tombola et même un manège. Avec toujours la présence du père Noël et une équipe prête à vous recevoir autour d’une bière ou d’un bon vin chaud « fait maison ». Venez nombreux en famille ou entre amis. Grande première cette année, le marché de Noël de Sorigny, organisé par le club de badminton, se développe. En effet, après avoir investi la salle des fêtes (salle Gilbert Trottier) depuis de nombreuses années, il se propage aussi à la nouvelle Halle, fraîchement inaugurée. badmintonsorigny.jimdofree.com Club de Badminton

Sorigny

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Sorigny Autres Lieu Sorigny Adresse Sorigny Indre-et-Loire Ville Sorigny lieuville Sorigny Departement Indre-et-Loire

Sorigny Sorigny Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorigny/

Marché de Noël gourmand et créatif Sorigny 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël gourmand et créatif Sorigny Sorigny 26 novembre 2022 Indre-et-Loire Sorigny Sorigny Indre-et-Loire

Sorigny Indre-et-Loire