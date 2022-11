Marché de Noël Gourmand Avoine, 13 décembre 2022, Avoine.

Marché de Noël Gourmand

Parc Lepez Avoine Indre-et-Loire

2022-12-13 16:00:00 – 2022-12-13 21:00:00

Avoine

Indre-et-Loire

Avoine

Un marché qui fera le plein de produits artisanaux et locaux avec une douzaine d’exposants de produits de bouche pour des emplettes de repas de fêtes : confitures, pâtisseries et chocolats, produits à base d’escargots, miels et produits de la ruche, produits à base de roses, vins de Chinon, produits à base de poissons de Loire, fromages de chèvre, vins et spiritueux, conserves sucrées et salées,… Retrouvez également différentes animations : Manège, photos avec le Père Noël, Peluches géantes, orgue de barbarie, boîte aux lettres du Père Noël et aussi… Fouées, Buvette et vin chaud proposés par les écoles d’Avoine

Un marché qui fera le plein de produits artisanaux et locaux avec une douzaine d’exposants de produits de bouche pour des emplettes de repas de fêtes : confitures, pâtisseries et chocolats, produits à base d’escargots, miels et produits de la ruche, produits à base de roses, vins de Chinon, produits

communication@ville-avoine.fr http://www.ville-avoine.fr/

Mairie Avoine

Avoine

dernière mise à jour : 2022-11-24 par