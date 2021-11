Goudelin Goudelin Côtes-d'Armor, GOUDELIN Marché de Noël Goudelin Goudelin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

GOUDELIN

Marché de Noël Goudelin, 19 décembre 2021, Goudelin. Marché de Noël Goudelin

2021-12-19 – 2021-12-19

Goudelin Côtes d’Armor Goudelin 20 exposants, animations et petite restauration.

Visite du Père Noël pour les photos souvenir ! +33 2 96 70 01 95 20 exposants, animations et petite restauration.

Visite du Père Noël pour les photos souvenir ! Goudelin

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, GOUDELIN Autres Lieu Goudelin Adresse Ville Goudelin lieuville Goudelin