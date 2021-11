Gœrsdorf Gœrsdorf Bas-Rhin, Gœrsdorf Marché de Noël Gœrsdorf Gœrsdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gœrsdorf

Marché de Noël Gœrsdorf, 27 novembre 2021, Gœrsdorf. Marché de Noël Gœrsdorf

2021-11-27 – 2021-11-27

Gœrsdorf Bas-Rhin Gœrsdorf L’Association Sportive de l’Ecole Primaire organise son 1er marché de Noël. Rendez visite aux artisans et producteurs locaux. Découvrez leurs créations originales afin de dénicher un cadeau ou une décoration unique et n’hésitez à pas à goûter leurs gourmandises. Petite restauration sur place. Rendez visite aux artisans et producteurs locaux. Découvrez leurs créations originales afin de dénicher un cadeau ou une décoration unique et n’hésitez à pas à goûter leurs gourmandises. Petite restauration sur place. +33 6 08 21 20 64 L’Association Sportive de l’Ecole Primaire organise son 1er marché de Noël. Rendez visite aux artisans et producteurs locaux. Découvrez leurs créations originales afin de dénicher un cadeau ou une décoration unique et n’hésitez à pas à goûter leurs gourmandises. Petite restauration sur place. Gœrsdorf

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gœrsdorf Autres Lieu Gœrsdorf Adresse Ville Gœrsdorf lieuville Gœrsdorf