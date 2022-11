Marché de Noël Gironde-sur-Dropt Gironde-sur-Dropt Catégories d’évènement: Gironde

Gironde-sur-Dropt

Marché de Noël Gironde-sur-Dropt, 3 décembre 2022, Gironde-sur-Dropt. Marché de Noël

Place de la République Gironde-sur-Dropt Gironde

2022-12-03 – 2022-12-04 Gironde-sur-Dropt

Gironde Gironde-sur-Dropt La municipalité vous accueille pour son marché de Noël sur la place du village. Découvrez artisans d’art, décorations et gourmandises, avec des produits 100% locaux. La municipalité vous accueille pour son marché de Noël sur la place du village. Découvrez artisans d’art, décorations et gourmandises, avec des produits 100% locaux. +33 5 56 71 11 18 Municipalité Bit La Réole

Gironde-sur-Dropt

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gironde-sur-Dropt Autres Lieu Gironde-sur-Dropt Adresse Place de la République Gironde-sur-Dropt Gironde Ville Gironde-sur-Dropt lieuville Gironde-sur-Dropt Departement Gironde

Gironde-sur-Dropt Gironde-sur-Dropt Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gironde-sur-dropt/

Marché de Noël Gironde-sur-Dropt 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël Gironde-sur-Dropt Gironde-sur-Dropt 3 décembre 2022 Gironde Gironde-sur-Dropt Place de la République Gironde-sur-Dropt Gironde

Gironde-sur-Dropt Gironde