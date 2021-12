Gien Gien Gien Marché de Noël Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

du samedi 18 décembre au dimanche 26 décembre à Gien

De nombreuses animations sont prévues : – Du 17 au 19 Décembre : chiens de traîneaux de 10h à 20h, place Jean Jaurès avec promenades en ville du Père Noël – Le 18 Décembre : lâcher de lanternes à 19h45 quai Lenoir, les lanternes sont à récupérer à l’Office de Tourisme à partir de 19h – Du lundi au vendredi : atelier de Noël de 14h à 16h30 place Jean Jaurès – Maison du Père Noël place Jean Jaurès – Patinoire place Jean Jaurès Marché de Noel de la ville de Gien : ce sera une fête pour tous, petits et grands, avec les animations proposées par la Ville de Gien, du 17 au 26 décembre ! Gien Place Leclerc, Gien Gien

2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T17:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T17:00:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T18:00:00

