Marché de Noël Génelard, 19 décembre 2021, Génelard. Marché de Noël Salle Polyvalente Rue Nationale Génelard

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 19:00:00 Salle Polyvalente Rue Nationale

Génelard Saône-et-Loire Génelard EUR Marché artisanal et gourmand.

Plus de 50 exposants.

Animations, présence du Père Noël. sophie.mottey@wanadoo.fr Marché artisanal et gourmand.

Animations, présence du Père Noël.

