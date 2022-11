MARCHÉ DE NOEL GARE A L’ART Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Quarante artisans vous attendent dans le grand hall de la mairie de Nancy pour la nouvelle édition de Gare à l’art.

Un marché de Noël pas comme les autres pour dénicher des pièces uniques, faites main et avec talent – bijoux, vêtements, accessoires, luminaires, céramiques, objets de décoration… Une mine d’idées en or pour remplir la hotte du Père Noël de manière éco-responsable et originale, tout en saluant le savoir-faire des créateurs de la région. +33 3 83 85 30 00 place Stanislas Hôtel de ville, salle Chepfer Nancy

